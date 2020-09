L'ormaiha commentato la nuova avventura: “Non vedo l’ora di cominciare questa nuova sfida in cui vedo molto potenziale, vado in una squadra dove sarà possibile lottare per le prime posizioni in griglia. Tante cose mi rendono ottimista, anche il far parte della famiglia Mercedes, solo il tempo dirà cosa potremo ottenere. Ho pensato che fosse il momento giusto per dare l’annuncio, specie dopo quello di Perez di ieri”.- “Quanto vicino? La misura non la so, ma ci sono stato vicino, credo che sia la scelta giusta, il recente rendimento del team ha inciso, specie gli ultimi sviluppi e risultati. Ora sono in Ferrari e abbiamo davanti un weekend importante per cui farò il massimo. Ma certo il ritorno in F.1 di un marchio come Aston Martin è eccitante ed è bello farne parte per farli crescere, aiutarli con la mia esperienza e renderla competitiva in griglia, è la mia speranza e fiducia in questo team. Volevo continuare in una squadra con potenziale per fare bene in F.1 e credo di averla trovata, c’è potenziale ed è eccitante, non vedo l’ora di dimostrare questa qualità e fare risultati”.- “Sono arrivato in Ferrari per vincere il campionato, non solo delle gare e quindi da questo punto di vista si è fallito. Ho conosciuto persone che ora sono amici probabilmente per la vita, ma non ho rimpianti. Certo la Ferrari è un posto speciale, era la squadra che guardavo perché guardavo Michael, abbiamo fatto cose buone e meno buone e ora semplicemente per me e per loro era arrivato il momento di voltare pagina”.