Italia-Svizzera si giocherà in un Olimpico potenzialmente pieno. L'annuncio arriva direttamente dal sottosegretario Vezzali, che parla di una deroga sulla capienza attualmente consentita per gli impianti all'aperto per la partita chiave nella qualificazione ai Mondiali 2022. "Sicuramente ci sarà una deroga per consentire il 100% per Italia-Svizzera", ha detto la Vezzali.



In tal senso erano arrivate anche le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina, più prudenti ma comunque di apertura: "​Cento per cento per Italia-Svizzera? Siamo a buon punto, avremo un bello stadio".