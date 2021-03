Valentina Vezzali, la fiorettista sei volte d’oro alle Olimpiadi, sarebbe in pole position per il ruolo di nuovo sottosegretario allo Sport del governo Draghi. Recentemente è stata consigliere federale della scherma. Oggi non sono attese indicazioni in merito, ma già nel Consiglio dei Ministri di domani si potrebbe discutere dell’attribuzione della delega.