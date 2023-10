Il laterale brasiliano ex Atalanta Guilherme Arana, oggi all'Atletico Mineiro, venerdì è stato protagonista nella sfida pareggiata per 1-1 col Venezuela, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Proprio durante questo incontro - riporta oggi il portale 90Min - Arana è stato visionato da emissari di West Ham, Brentford e Wolverhampton, con gli Hammers attualmente in pole per provare a prenderlo già a gennaio e riaprirgli così le porte del calcio europeo.