Da che mondo è mondo, i calciatori sono tra i ragazzi più appetiti dalle donne. Non tutte però soccombono alle loro lusinghe, ci sono anche influencer che continuano a dare due di picche ai giocatori che cercano l’approccio. L’ultima a ‘denunciare’ la situazione è stata Raquel Reitx, 24enne spagnola seguita da oltre mezzo milione di fan. Tra questi sono in tanti i calciatori di livello internazionale ad essere stati ammaliati dalla avvenenza della bella Raquel. Intervistata dal podcast de Druni, ha rivelato: "È divertente perché moltissimi giocatori di alto livello mi contattano ma dal modo in cui lo fanno mi sono fatta l'idea che si siano passati una voce nello spogliatoio. Hanno tutti lo stesso atteggiamento. La prima cosa che fanno è mandare un emoticon infuocata. Non mettono ‘mi piace' a una storia, non commentano né altre reazioni evidenti… mandano una faccia innamorata oppure un cuore. E, se non rispondi, lo cancellano subito". Anche gli intoccabili calciatori insomma ricevono dei no, a ridimensionarli ci pensa la nostra Raquel. Anche se, viste le foto della spagnola, si comprende il perché dei tanti apprezzamenti. Eccola in alcuni scatti da non perdere nella nostra GALLERY.