Una certezza, alte aspettative e tanta curiosità. Prenderà il via questa sera l'edizione numero 16 del Grande Fratello, condotto da Barbera D'Urso e che vedrà un nuovo mix di concorrenti famosi e non.



Fra i "famosi" c'è sicuramente Ivana Icardi, la sorella dell'attaccante dell'Inter, Mauro, e da tempo protagonista sui social e sui giornali per un rapporto tutt'altro che roseo con la moglie dell'argentino, Wanda Nara.



La bellissima Ivana non sarà però l'unica bellezza che entrerà dalla porta rossa del "Ranch Carmelita". I rumors della vigilia parlano di altri due ingressi vip che vedono le bellissime Mila Suarez, modella ed ex di Alex Belli, e Valentina Vignali, splendida cestista italiana che delizia i suoi follower con scatti bollenti su instagram.



