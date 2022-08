La 30° edizione dellaRieti –, Memorial Manlio e(in programma il 30-31 agosto e 1-2 settembre 2022) è partita questo pomeriggio con la prima sfida tra l'Inter e la Lazio.Pioggia e spettacolo aldi. E' la Lazio a trionfare nella prima partita del torneo per 2-0 contro l'Inter: una sfida pimpante, nonostante il temporale che si è abbattuto su Amatrice dalla metà del primo tempo. Inter più pericolosa nella prima frazione: dopo una doppia occasione con Spinaccè e Fois, colpisce un palo conal 17’. La, nel finale, sfiora il gol con Serra che, a tu per tu con, calcia a lato alla sinistra.Secondo tempo con lache riparte forte: al 12' un tiro di Serra poco fuori, poi arrivano in sequenza le reti dei biancocelesti al 14' con Sessa e poi al 18' con Gelli. L'Inter ci prova al 28' con una punizione dichedevia, lasciando la porta della Lazio inviolata.Simpatico siparietto durante la partita, con l'invasione di campo di un cagnolino. Prima della partita, le squadre della Lazio e dell'Inter si sono recate presso il monumento alle vittime del sisma portando un omaggio floreale.diciannovenne di Cantalice che ha partecipato alle trasmissioni "Ti lascio una canzone" e "Prodigi". Intervenuto anche il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi: "il calcio è la rinascita di Amatrice, ringrazioper la sua tenacia e per questa importante manifestazione che è giunta alla trentesima edizione". Presente anche il consigliere regionale Sergio Pirozzi "in questo campo, durante il terremoto, c'era la mensa, oggi giochiamo questo torneo e questo può essere un grande esempio per i ragazzi in campo".Presenti anche Giorgio Annis Amministratore Delegato CRAI Tirreno e Alessandro Tantulli direttore sviluppo. "Noi contribuiamo e lo facciamo spesso -ha detto Annis- soprattutto quando lo sport ha un forte connubio con la solidarietà come in questo caso".presidente dell', ha chiuso gli interventi ringraziando tutti gli sponsor che sono il motore dell'evento. A dare il calcio d'inizio alla prima partita tra Inter e Lazio, la giornalista: "il calcio unisce sempre e sono contentissima che per la prima volta quest'anno allo Scopigno ci sia anche il torneo femminile".