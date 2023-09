è giunto a ritiro iniziato ormai da tempo, quasi una settimana dopo il rientro in Italia dalla tournée giapponese, una decina di giorni prima dell’inizio del campionato.Non semplice, nonostante la comprovata esperienza. Non semplice anche perchéLa finale di Champions contro il Manchester City aveva confermato tutta l’importanza del camerunese e alla notizia di un suo possibile addio sono stati molti i messaggi social di dissenso., con i post social del portiere ucraino a margine di molte notizie di mercato che lo accostavano all’Inter. Coincidenze del calcio:, mentre lo svizzero, quelli dell’Inter. In entrambi la voglia di prevalere sull’altro, ma dopo un mese e mezzo di Inter, Sommer inizia finalmente a sentirsi accettato come uno di casa.Anche perché l’Inter delle prime quattro partite è stata una schiacciasassi e lui non ha praticamente mai avuto modo di mettersi in mostra con interventi considerevoli.e allora quale migliore occasione se non quella di prendersi la scena nel teatro dei grandi:A Sommer serviva una serata così per spodestare definitivamentedalla lunga memoria dei tifosi (ma non solo), che, a conferma di un avvio di stagione tutt’altro che entusiasmante.