L'organizzazione antifascista "I Sentinelli di Milano" con l'appoggio dell'associazione di promozione sociale Arci ha scritto una lettera al comune di Milano e al sindaco Beppe Sala, chiedendo di cambiare l'intitolazione dei giardini dedicati a Indro Montanelli e di rimuovere la statua del giornalista. Perché "fino alla fine dei suoi giorni Montanelli, soldato in Etiopia negli anni Trenta, ha rivendicato con orgoglio il fatto di aver comprato e sposato una bambina eritrea di 12 anni perché gli facesse da schiava sessuale".



In Svizzera la catena di supermercati Migros reagisce alle proteste contro il razzismo togliendo dagli scaffali i dolci "moretti" (in tedesco "Mohrenkopfe", teste di moro).