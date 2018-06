Un feeling mai sopito, un flirt che può tornare a riaccendersi rapidamente nei prossimi giorni: il nome di Mateo Kovacic torna a scaldare la fantasia della Juventus, che grazie agli ultimi sviluppi potrebbe vedere spalancarsi la strada per il centrocampista croato.



VIA CON ZIDANE - Secondo quanto riferito da As infatti, l'addio di Zinedine Zidane avrebbe fatto sorgere nell'ex Inter molti dubbi sulla sua permanenza tra le fila dei blancos: il tecnico francese era il suo primo sponsor e non solo, la scorsa estate proprio Zizou fu il motivo per cui il Real rifiutò un'offerta da 75 milioni di euro presentata dalla Juve, come rivelato dal quotidiano spagnolo. Ora, però, l'ostacolo Zidane non c'è più e Kovacic sarebbe più propenso ad accettare la corte dei bianconeri: l'ultima parola spetterà al prossimo allenatore delle merengues, ma la posizione di Mateo a Madrid è sempre più in bilico