Viaggio nell'annata horror di Juric: 18 punti su 72 disponibili tra Roma e Southampton in tutte le competizioni

Getty Images

Facciamo un carpiato all'indietro nel tempo e torniamo a un anno fa, di questi tempi:stava guidando ilin una stagione più che discreta, chiusa a un passo dalla qualificazione in Conference League sfumata per colpa della sconfitta della Fiorentina nella finale contro l'Olympiacos; un successo sarebbe valso l'Europa League ai viola e lo slittamento in alto dei granata nella terza coppa continentale. Invece, in estate, il ciclo piemontese di Juric si è concluso, senza però che il tecnico croato trovasse una nuova squadra.Con Vanoli al Torino, non è passato comunque molto prima che Juric tornasse in sella: il clamoroso esonero di Daniele De Rossi da parte delladopo appena 4 giornate gli ha aperto le porte di Trigoria, per. Da tecnico della Roma, Juric ha messo assieme, e con l'accantonamento di giocatori, come Hummels e Paredes, che poi con il suo successore Claudio Ranieri sono tornati ad essere importanti; oppure l'insistenza nell'impiegare Angelino, oggi uno dei migliori quinti di sinistra in Serie A, da braccetto, e ancora l'avvilente score di 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, tra le quali quella in casa dell'Elfsborg e quelle umilianti contro Fiorentina e Bologna in campionato. I giocatori sembravano rigettare il suo calcio, l'esonero è parso l'unica cosa da fare.

Non un biglietto da visita invidiabile nell'ottica di esperienze successive, ma a dicembre è arrivata la chiamata dal campionato più affascinante del mondo, la Premier League inglese. Certo, la missione era di quelle impossibili, ovvero tentare di salvare ilultimissimo in classifica, ma i risultati, dal Boxing Day giorno del suo debutto in poi sono andati se possibile al di sotto di ogni più fredda attesa.La matematica della retrocessione è solo questione di tempo e in tanti chiedono da tempo la cacciata dell'allenatore. A questo punto, però, nessuno riuscirebbe a raddrizzare la situazione, e recenti rumors parlano di, nonostante i problemi strutturali lamentati anche pubblicamente nelle ultime settimane.

In questa stagione, togliendo le due gare di FA Cup giocate (una vinta con lo Swansea, l'altra persa con eliminazione per mano del Burnley), Juric ha totalizzato tra Roma e Saints, tra Serie A, League Phase di Europa League e Premier League, 18 punti in 24 partite, media punti di 0,75 a gara. Quella in Premier? Addirittura 0,25.prima del solido triennio al Torino, aveva guidato con buoni risultati il Verona lanciando tra gli altri l'attuale esterno sinistro dell'Inter e della Nazionale italiana Federico Dimarco, mentre al Genoa aveva fatto sbocciare Giovanni Simeone. La spirale negativa dell'ultimo anno, però, rischia di rivelarsi esiziale per il resto della sua carriera: il prossimo progetto, sia esso al St. Mary's Stadium o altrove, sarà da non fallire.