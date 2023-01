"È il 1 giugno del 2022 e siamo a Wembley per latra, Gianluca vuole a tutti i costi consegnare la maglia numero 10 della, è agitato e non sa come fare perché non è facile intercettare Leo prima di una partita così importante, e io dico a Gianluca di stare tranquillo e di piazzarsi proprio all’ingresso del tunnel perché appena finirà il riscaldamento io fermeròper la consegna e farò le foto e così è stato, Vialli era felicissimo e io anche per aver contribuito ad esaudire questo suo desiderio, e voglio credere che questa maglia, cheha voluto donare con tutto il cuore, abbia contribuito almeno un po’ a far vincere ila Leo Messi". Il racconto dell’aneddoto è del fotografo, che su Instagram ha condiviso alcune foto della Finalissima di giugno tra l’Italia campione d'Europa ecampione del Sudamerica. Negli scatti condivisi sui social, brilla il sorriso dinell’abbraccio con la stella argentina, che di lì a poco avrebbe trionfato nel Mondiale in Qatar, coronando una carriera da sogno.