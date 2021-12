"Spero che la mia storia possa servire a ispirare le persone che si trovano all’incrocio determinante della vita. L’importante non è vincere; è pensare in modo vincente". Nel libro Goals, una raccolta di storie edificanti che si conclude con una nota autobiografica in cui descrive la sua malattia come occasione di rinascita,guidata dal suo gemello del gol,. Come ci ha fatto vedere Sogno Azzurro, il bel documentario con il quale la Rai ha raccontato la vittoria europea della Nazionale, Vialli durante il ritiro e nei pre-partita ha rappresentato unaper tutto l'ambiente, andando anche al di là del mero ruolo di 'capo delegazione'., per lanciarlo nel calcio che conta. Nacque un binomio pressoché indissolubile con il mondo blucerchiato, costituito prima dagli anni della crescita di una squadra giovane e di una società ambiziosa, e coronato poi dal periodo dei trionfi, conin panchina:In seguito, Vialli è passato attraverso altre avventure vincenti:, il ruolo di allenatore-giocatore prima e quello didopo, per finire con la carriera di, fino al ritorno ina fianco del Mancio.la vittoria azzurra proprio là, a, teatro della sconfitta più dolorosa da calciatore, e ora, dopo l'ostracismo mostrato da Ferrero negli scorsi anni di fronte alle offerte pervenute., probabilmente con una percentuale di successo maggiore rispetto a due anni fa, per coronare il suo sogno e quello di tutto il popolo blucerchiato."Spero che la mia storia possa servire a ispirare le persone che si trovano all’incrocio determinante della vita. L’importante non è vincere; è pensare in modo vincente". Anchesocietaria: