Questo pomeriggio l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Bruno Toscana, ha avuto modo di ricordare l’ex avversario in campo Gianluca Vialli, con cui tra l’altro aveva condiviso anche un’esperienza televisiva su TV8. Questo un estratto delle sue parole:



“Chi conosceva davvero Gianluca sa che non vorrebbe essere ricordato con tristezza ma con il suo inconfondibile sorriso. Aveva un modo elegante ed allegro per tenere alto il morale della brigata, agendo spesso in punta di piedi. Lui ha sempre detto di esser stato fortunato e di aver avuto una vita bella: io da lui imparato tanto cose. Era una persona splendida, ci siamo sentiti per l’ultima volta lo scorso Dicembre tra ex compagni e già li capimmo che la sua malattia era peggiorata sin troppo. Io lo voglio ricordare con il sorriso sul viso, anche sui social ho condiviso delle foto in cui lavoravamo insieme ad un programma: abbiamo modo di confrontarci assieme anche su situazioni di vita privata, e posso confermare che persona stupenda sia stato. Mi mancherà molto perchè sono quel tipo di persone che completano la tua vita quando meno te lo aspetti: mi è stato molto vicino anche quando è scomparso mio padre, era unico nel mondo del calcio. Anche nel nostro programma Squadre da incubo eravamo complementari.: fu un connubio incredibili. Io ero quello più arrogante, mentre lui quello più riflessivo ma posso assicurarvi che, durante l’anno e mezzo di registrazioni, sono venute fuori delle gag non preparate. E’ stata un’esperienza che ci ha permesso di conoscersi a fondo".