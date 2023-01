Non solo dal mondo del calcio, ma anche da quello dello spettacolo giungono parole in ricordo di Gianluca Vialli. Lo ha fatto anche Alba Parietti, con alcune dichiarazioni nostalgiche e ricche di emozione, riferite alla stretta amicizia con Gianluca: "Era estremamente sensibile, intelligente, calmo. Aveva tutte le qualità di un leader ed era sempre interessato agli altri. Quando parlava diceva sempre 'noi' anziché parlare di se stesso, coinvolgeva la squadra." Proseguendo, la presentatrice, che aveva condiviso i palcoscenici con Vialli a partire dai Mondiali del '90, quando lui era al top del calcio italiano e lei era la presentatrice di punta, ha aggiunto: "Era speciale, lo dicono tutti. Non sto scoprendo l'acqua calda. Il motivo per cui oggi Vialli è una leggenda è per il modo in cui ha gestito la sua vita". "Di lui mi porto dietro la grandissima signorilità - ha precisato - era un gentiluomo d'altri tempi, ma con senso dell'umorismo e gentilezza. Questi non mancavano mai".