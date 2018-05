La sconfitta contro l'Inter ha condannato la Lazio all'esclusione dalla prossima Champions League. L'ambiente ribolle, mette in discussione, analizza. Ai microfoni di Sky Sport Vialli parla della gestione dei cambi biancocelesti: “La Lazio si è afflosciata, a un certo punto si è tirata un po’ troppo indietro come a Salisburgo. Forse il cambio di Inzaghi che toglie Immobile, che era a mezzo servizio e non stava bene, ma non lo sostituisce con un altro giocatore d’attacco ma con Lukaku, trasmette un messaggio alla squadra di contenere, portandola ad arretrare troppo, mentre l’Inter ha buttato il cuore oltre l’ostacolo, creando situazioni sopratutto nei calci da fermo e lì la Lazio, come a Salisburgo, se l’è un po’ fatta addosso praticamente o forse ha perso energie ma in questa fase della stagione non avevano giocato moltissimo e quindi forse sono più energie mentali che fisiche”.