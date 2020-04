Tra i protagonisti del mondo del calcio costretti all'autoisolamento nella propria abitazione - a Londra - c'è il team manager della Nazionale. Un uomo reduce da una dura battaglia contro il cancro. Ecco le sue parole a La Repubblica: ". Sono felice, anche se lo dico sottovoce. Ritrovare la salute significa vedersi di nuovo bene allo specchio, vedere i peli crescere di nuovo,rispetto a tante altre persone".Sul dramma della Lombardia per il: ". Resteranno enormi cicatrici affettive, morali ed economiche".Vialli ha aggiunto: ". In questo enorme silenzio che ci circonda, c'è quasi un'atmosfera zen, qualcosa di orientale. E si tornano a sentire i canti degli uccellini persino nelle megalopoli.. E dovremo dare più spazio alla solidarietà".. Bene se si potrà chiudere la stagione in qualche modo, in sicurezza. Altrimenti, meglio non assegnarlo. In Italia bisognerebbe lasciare da parte gli interessi personali e gli egoismi, anche se qualcuno di certo ci rimetterà, e fidarsi dei pareri di medici ed esperti".dei calciatori: "Non devono essere solo gli atleti a sostenere il sacrificio.: i fondi li distribuiscono loro, direttamente alla sanità pubblica".