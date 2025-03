Viareggio Cup, Torino sotto accusa: "Hanno chiamato scimmia un nostro giocatore", l'Internacional lascia il campo

Il risultato della partita infatti è “a tavolino” ed è la conseguenza dell'episodio che, al secondo minuto di recupero del primo tempo (sullo 0-0), ha visto la squadra sudamericana abbandonare compatta il terreno di gioco. Il motivo sarebbe rappresentato dallche, a fronte della violenta reazione avuta, è stato espulso, scatenando tutto ciò che ne è conseguito.Secondo quanto riferito da Il Tirreno,Secondo il regolamento, l’arbitro ha atteso i 20 minuti previsti prima di prendere una decisione definitiva. Constatata la volontà dell’Internacional di non proseguire l’incontro, ha decretato la fine del match.Sull'episodio, nella serata di ieri, è arrivato pure: “Ricevuto il referto della gara Torino-Internacional la Commissione Disciplinare rileva che la gara è stata interrotta al minuto 45+2 del 1° tempo regolamentare, sul risultato di 0-0, allorchéA seguito dell'abbandono il D.G. decretava la fine della gara.Tutto ciò premesso si osserva come l'abbandono volontario della gara equivalga a rinuncia alla prosecuzione della stessa e tale decisione unilaterale comporta, inevitabilmente, la sanzione della perdita della gara per la società Internacional e l'eliminazione dal Torneo. PeraltroSi decreta quindi la sanzione della perdita della gara, col risultato di 0-3, a carico della squadra Internacional per rinuncia alla prosecuzione della partita al 45+2 del 1° tempo regolamentare, nonché la squalifica fino al termine del torneo per il calciatore dell'Internacional per condotta violenta verso un calciatore avversario., salvo se altri”.Dal canto suo, il Torino – che ha guadagnato l'accesso ai quarti della manifestazione contro la Ternana – smentisce categoricamente ogni tipo di accusa rivolta dai tesserati dell'Internacional.