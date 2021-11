La Vibonese, dopo un periodo di riflessione legato ai risultati negativi che hanno relegato la compagine calabrese all'ultimo posto nel girone C di Serie C, ha deciso di rinnovare la fiducia a mister Gaetano D'Agostino. Il direttore sportivo Condò e la proprietà del club hanno invece deciso di intervenire massicciamente sul mercato a gennaio per tentare di centrare la salvezza.