Il minuto 47 di, gara di campionato vinta 2-0 dai giallorossi, rimarrà per sempre negli occhi e nel cuore di. Il portiere dei toscani ha evitato il terzo gol con un triplo miracolo in sequenza: Vicario ha risposto prima alla conclusione di, poi ha parato su un tiro ravvicinato die infine ha risposto con ial colpo di testa da due passi di. I suoi interventi prodigiosi hanno scatenato le reazioni dei social, con tanti tifosi pronti a commentare ed esaltare la sua bravura.Una bravura di cui si sono resi conto diversi top club, ine non solo. Negli ultimi mesi, ilha messo nel mirino l’estremo difensore dell’Empoli per portarlo in Baviera già in estate. Della sua situazione contrattuale, ha parlato oggi al Corriere dello Sport il ds dei toscani: "Di lui si parla molto all’estero, adesso però ce lo godiamo noi. È un giocatore fantastico e una bella persona, ha sempre voglia di migliorarsi. Dovreste vedere come si allena. Gli auguro di conquistare tutto quello che sogna, merita di arrivare in alto". A rincarare la dose di complimenti, ha contributo anche il tecniconel post partita: "È una certezza, è un portiere da grande squadra".