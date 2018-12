Nel corso del documentario sul Barcellona di Guardiola dal titolo "Take the ball, pass the ball", il vice-presidente Marc Ingla ha svelato un retroscena sulla panchina blaugrana: "Mourinho aveva già lasciato il segno al Chelsea ed era libero; in quel periodo, utilizzava il 4-3-3 come modulo tattico, aveva preparato un powerpoint con i disegni tattici del giocatori e movimenti tipici: sono sicuro che avrebbe avuto successo al Barça. C'erano quattro o cinque persone che difendevano l'idea di portare il portoghese, e il vicepresidente aveva già programmato un incontro con lui a Vigo".