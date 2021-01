"Inter? Guardiamo a tante imprese". Caspar Callerström, vice presidente e COO di EQT, fondo svedese tra i private equity che mirano alla società nerazzurra, ha commentato a Fotbollskanalen i rumors: "Ho letto quell'articolo (del Financial Times, ndr). Sfortunatamente non posso commentare le singole voci, ma posso dire questo: guardiamo a moltissime imprese, ma meno del 10% di esse sono di fatto investimenti per noi. Quindi potete fare voi stessi i conti sulla probabilità che accada. In generale, penso che se si guarda allo sport come industria dell'intrattenimento, continuerà a crescere. Abbiamo alcuni investimenti, per così dire, in società sottostanti, che forniscono tecnologie e altre cose. E' uno sviluppo che crediamo continuerà, ma da lì passare a investire de facto nei club è un passo più lungo".