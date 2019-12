Ha trascinato il Flamengo alla vittoria della Coppa Libertadores, ora vuole portarlo in cima al mondo. E' un periodo d'oro per Gabigol, che sabato sarà impegnato nella finale del Mondiale per Club contro il Liverpool. Poi tirerà una linea, e sarà chiamato a scegliere sul proprio futuro. Che dipende (anche) dall'Inter.



ECCO IL PREZZO - "Riprenderemo immediatamente i colloqui per Gabigol dopo la finale del Mondiale per Club". Marcos Braz, vice presidente del Flamengo, ai microfoni di Fox Sports parla con positività della trattativa per prelevare a titolo definitivo l'attaccante dall'Inter. "Per quanto riguarda i discorsi con l'Inter, va tutto bene. È un progetto che ha funzionato e vogliamo che continui. Con l'Inter le cose vanno bene da tre o quattro mesi. Il valore del suo cartellino è stato negoziato tre mesi fa, sembra che non ci siano cambiamenti. Siamo molto ottimisti su Gabriel, la cifra è ben al di sotto dei 22 milioni di euro". Ecco il prezzo dunque, stando alle parole di Braz.



COSA SUCCEDE - La cifra sarà dunque meno di 22 milioni, probabilmente si chiuderà intorno ai 18-20. L'attesa però prosegue, e non solo per la finale in programma sabato. Tutto dipende dalla volontà di Gabigol: il brasiliano, secondo quanto appreso da calciomercato.com, sta aspettando un'offerta dall'Europa, che potrebbe essere anche più fruttuosa, dal punto di vista economico, per l'Inter. Diverse squadre in Bundesliga e Liga hanno fatto dei timidi sondaggi, senza andare oltre. Ancora qualche giorno, poi Gabigol sarà chiamato a decidere: se non arriverà nessuna proposta concreta, l'Europa resterà un sogno, e rimarrà al Flamengo. Con l'Inter comunque contenta, e pronta ad incassare.