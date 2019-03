Russel Grandinetti, vice presidente di Amazon per le vendite internazionali, è un noto tifoso del Napoli. Il Corriere dello Sport l'ha contattato per presentare al meglio la sfida tra gli azzurri e i bianconeri: "​Gli azzurri e la Juventus? Hanno progetti ambiziosi e diversi. Quando abbiamo incontrato il Napoli ci siamo subito intesi su come far crescere la presenza del marchio nel mondo: abbiamo percorso insieme una strada che nessun club aveva intrapreso. E i risultati si sono visti subito".