Un futuro sempre più rossonero. Mancano meno di due settimane alla fine del calciomercato,L'esterno uruguaiano, tornato a gennaio dopo il fallimentare prestito al Torino, nel 2020 ha giocato solo 172', divisi tra gli impegni di campionato contro Spal, Parma, Sassuolo e Atalanta, e quello di Coppa Italia contro la Juve, senza trovare minuti in questa stagione contro Shamrock Rovers e Bologna., una situazione che per l'ex Genoa è uno stimolo, non un peso.anche se al momento parte in seconda fila. I cinque cambi e la possibilità del Milan di disputare tre competizioni (i gironi di Europa League sono ancora da conquistare, sei i rossoneri giovedì batteranno il Bodo/Glimt affronteranno nel playoff la vincente di Besiktas-Rio Ave) gli danno fiducia,Lo scenario può cambiare solo se arriverà una proposta intrigante, che possa garantirgli una crescita economica (a Milano guadagna circa 1,7 milioni di euro netti) e sportiva. Proposta che al momento non è all'orizzonte. Dopo il pour parler con la Lokomotiv Mosca, Maldini e Massara non hanno ricevuto offerte concrete per Laxalt. La loro posizione è chiara,Altrimenti resterà a Milano, come prima alternativa a Theo.