Dopo le dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che sul sito Dillingernews ha fatto i nomi di altri due nazionali italiani che giocano all'estero e sarebbero coinvolti nel gioco d'azzardo, ovvero Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, ora la grave situazione sbarca nel ritiro della Nazionale azzurra: i centrocampisti, rispettivamente di Aston Villa e Newcastle, sono stati infatti accompagnati dal capo delegazione Gianluigi Buffon a colloquio con le forze dell’ordine all’interno di Coverciano per essere interrogati in merito a chiarimenti sulla vicenda scommesse, secondo quanto riportato dall'Ansa.



NON INDAGATI - Zaniolo e Tonali avrebbero scommesso sulle proprie squadre in passato, addirittura il primo sulla Roma mentre era in panchina e su una partita di Coppa Italia in corso, ma nessuno dei due calciatori è stato per ora iscritto nel registro degli indagati. I rappresentanti delle forze dell'ordine sono comunque nella sede del ritiro della Nazionale, a colloquio con i due.