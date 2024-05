Vicenza-Avellino: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Spartiacque della stagione per, contro nel ritorno della Final Four dei. Lo 0-0 maturato al 'Partenio' lascia aperto qualsiasi scenario, con le due squadre che in caso di parità (con qualsiasi risultato) nei 90' andrebbero ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. Chi si qualificherà tra biancorossi e irpini, in finale, sfiderà Benevento o Carrarese.Vicenza-Avellino andrà in onda in diretta tv in chiaro su Rai Sport, nonché su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (252). In streaming, invece, la partita sarà visibile su NOW, RaiPlay e Sky Go.