Vicenza-Crotone: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Vicenza - Crotone in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

nettamente favorito per volare alla Final Four dei Playoff di Serie C. I biancorossi, capaci di sbancareall'andata, nel ritorno del secondo turno della fase nazionale potranno qualificarsi anche perdendo con un gol di scarto: essendo testa di serie, infatti, la squadra di Vecchi in caso di parità complessiva approderebbe alle semifinali (non sono previsti supplementari o rigori) dove incontrerebbe Ternana o Giana Erminio. Per i pitagorici, dunque, obbligatorio vincere al 'Menti' con almeno due reti di differenza.Vicenza-Crotone sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) e in pay per view su Sky Sport (252).

Vicenza-Crotone sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.