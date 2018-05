Ieri non è stata depositata entro il termine di mezzogiorno alcuna busta con l’offerta minima di 1 milione e 470 mila euro per la serie C o di 1 milione e 100 mila per la D e così è andata deserta anche la seconda asta bandita dal tribunale per l’aggiudicazione del Vicenza. Dei potenziali candidati di cui si era parlato dal 27 aprile, data della prima asta, a oggi, nessuno si è fatto avanti e al giudice delegato Giuseppe Limitone, al curatore fallimentare Nerio De Bortoli e al comitato dei creditori non è rimasto che prenderne atto nell’incontro della tarda mattinata e nel quale sono state stabilite le date della terza sessione d’asta. Che si terrà dopo la disputa delle due partite di playout e cioè il 29 maggio, se l’avversario del Vicenza sarà il Teramo. Ma se invece dovesse essere il Santarcangelo, nel caso in cui fosse penalizzato dalla Corte di appello federale, l’asta per aggiudicare la società dovrebbe slittare al 5 giugno.