Domenico Di Carlo, allenatore del Vicenza neopromosso in B, parla al Giornale di Vicenza: "Pensiamo prima alla quota salvezza, ma vogliamo diventare la sorpresa del campionato, nulla è impossibile. Ci saranno le solite 2-3 squadre a giocarsi la A diretta e poi altre 8 a puntare ai play-off. Voglio una squadra corta, compatta, che faccia bene le due fasi e che gestita bene le transizioni. Mercato? Cerchiamo un portiere, due terzini e una punta. Servirà pazienza per intervenire al momento giusto, ma ho fiducia nella società. L’anno scorso abbiamo puntato su valori umani prima che sportivi, cercando chi avesse fame di vittorie. Penso a giocatori che hanno forti motivazioni come Meggiorini, lui voleva venire qui e noi l’abbiamo scelto per qualità ed esperienza".