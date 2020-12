Domenico Di Carlo, allenatore del Vicenza, parla in conferenza stampa, soffermandosi sulla scomparsa dell'ex biancorosso Paolo Rossi: "È una vigilia diversa per me, Paolo era un grandissimo punto di riferimento sempre sorridente, da quando sono allenatore mi è sempre stato vicino. Il nostro sogno era quello di raggiungere la serie A insieme a lui e noi in campo faremo in modo di raggiungere l’obiettivo e festeggeremo anche per lui perché questo era il suo pensiero. A Pescara troveremo un ambiente caldo, sarò difficile fare una bella partita, ma sono sereno e ho fiducia nelle nostre armi e nel nostro atteggiamento. Serve la vittoria e stiamo lavorando per raggiungerla dopo tre pareggi positivi in cui la squadra ha mostrato di esserci. Non recuperiamo Bruscagin e Pasini e fra i convocati non ci sarà Longo, mentre ci saranno Fantoni, Tronchin e Rigoni. Giacomelli? Ha avuto la possibilità di allenarsi con regolarità e deve essere bravo subentrare e giocare con determinazione".