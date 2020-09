Il Vicenza di Mimmo di Carlo è alla ricerca di un rinforzo di livello nel reparto offensivo per affrontare al meglio il ritorno in serie B. Due, secondo biancorossi.net, sono i nomi sul taccuino dei dirigenti veneti: l’attaccante classe ’95 Lamin Jallow della Salernitana e il classe ’96 M’Bala Zola di proprietà del Trapani.



Il primo viene da una stagione non felicissima chiusa con soli 6 gol in 24 presenze. Il secondo viene dagli splendidi sei mesi allo Spezia, 7 gol in 17 presenze, che sono culminati con la vittoria dei playoff. Entrambe le punte sono alla ricerca di nuovi stimoli che potrebbero trovare nell’ambiziosa società del presidente Renzo Rosso.