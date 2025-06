Vicenza, è fatta per il nuovo allenatore

È tutto fatto per Fabio Gallo al Vicenza, ci sarebbe l'accordo tra le parti sui vari aspetti del contratto che dovrebbe essere biennale. Dunque ci sarà lui sulla panchina dei biancorossi nella prossima stagione per ritentare l’assalto alla serie B dopo aver centrato l’obiettivo promozione nello scorso campionato con la Virtus Entella. Con il club ligure Gallo aveva un altro anno di contratto e così per la firma con il Vicenza e l’ufficializzazione bisognerà attendere la rescissione che dovrebbe arrivare a breve.