Foto comunicato Serie C

Vicenza, fumata bianca in arrivo per Gallo: firma un contratto biennale

52 minuti fa



iIl Vicenza è pronto a chiudere per Fabio Gallo, reduce dalla promozione ottenuta alla guida della Virtus Entella: è lui il profilo scelto dalla dirigenza biancorossa per tentare un nuovo assalto alla B: per il tecnico è pronto un contratto biennale.