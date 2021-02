Davide Lanzafame, attaccante del Vicenza, ritrova il gol in Italia nel ko contro il Monza. Queste le sue parole: "È stato bello segnare, specialmente dopo 4 anni lontano dall’Italia. Fare gol è sempre una bella sensazione anche se purtroppo non è servito alla squadra, ma sono felice di aver trovato subito il gol. Ora devo trovare il ritmo partita, ma arriverà anche quello continuando a giocare. Abbiamo disputato un’ottima gara anche se potevamo fare meglio in occasione dei due gol subiti, però siamo stati bravi a reagire e trovare la rete. La squadra è viva".