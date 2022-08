Il Milan alle 19:00 affronterà il Vicenza allo stadio Romeo Menti dove sono attesi 10mila spettatori. Sarà l'ultima amichevole per la squadra di Stefano Pioli (non considerando il test domani a milanello contro la Pergolettese) prima del debutto in campionato, in programma sabato alle 18:30 in casa contro l'Udinese. Solo panchina per il nuovo acquisto, Charles De Ketelaere mentre Oliver Giroud rimane fuori dai convocati per un affaticamento muscolare. Pioli schiera Rebic al centro dell'attacco con alle spalle Brahim Diaz mentre sulle corsie agiranno Junior Messias e Rafael Leao



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic.



VICENZA (3-4-2-1): Brzan; Ierardi, Padella, Bellich; Dalmonte, Zonta, Scarsella, Cataldi, Begic; Rolfini, Ferrari.