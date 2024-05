Vicenza-Padova: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il, secondo in campionato nel Girone A, esordisce neinel secondo turno della fase nazionale (o quarti di finale) sfidando in match di andata e ritorno il. Derby tutto veneto dunque, con la squadra di Vecchi qualificatasi tra le migliori 8 dopo aver eliminato il Taranto nel primo turno.Il decisivo round è in programma sabato 25 maggio allo stadio 'Euganeo': se al termine dei 180' il computo totale dovesse essere in equilibrio, a volare alla FInal Four dei Playoff di C sarebbe il Padova (testa di serie).Vicenza-Padova sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e visibile in diretta streaming sia su NOW che su Sky Go.