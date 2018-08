Il Vicenza è vicino a chiudere il colpo Arma (Triestina) in attacco (biennale). La Triestina sfida l’Entella per Cesarini (ex Reggiana) e punta Mlakar (Maribor), mentre non tramonta il sogno Cacia (ex Cesena). Il Pordenone chiude lo scambio Stanco-Lulli con la Sambenedettese e si cautela per la porta: in attesa di Bindi (Padova) i neroverdi hanno fatto una offerta per Furlan (ex Bari). Volpicelli (Salernitana) va alla Pro Piacenza che vuole La Camera (Reggina) e duella con la Casertana per Zito (Salernitana).



Zommers (Parma) si accasa all’Imolese. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nuovo assalto dell’Arezzo a Floro Flores (Chievo, era al Bari). Il Siena ci prova per Belmonte (Perugia). Scatenata la ripescata Cavese che cala il poker, ingaggiando Silvestri (Vibonese), Palomeque (Paganese), Agate (Licate) e Inzoudine (Messina). Garufo (Parma) può tornare al Trapani.