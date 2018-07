Si muove in modo pesante il Vicenza: presi Albertazzi (Bologna, era a Francavilla) e Pasini (Bassano): sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ora Cascione (Cesena), Proietti (Pescara), Solerio e Paghera (Avellino).



NORD - L’Alessandria, definito Sbambato (Chievo), punta Agostinone (Francavilla). Due portieri all’Albissola: Piccardo (Samp) e Bambino (Cuneo). Ufficiale Brignoli (Inter) al Monza. Doppietta Pro Patria: Lombardoni (Inter) e Fietta (Renate). La Giana tessera Pirola (ex Monza). Tre innesti alla Virtus Verona: Franchetti (Arezzo), Lancini (F. Andria) e Sirignano (Santarcangelo). Della Giovanna (Inter) va al Sudtirol, Pini (Viterbese) all’Arzachena.



CENTRO - Nasce una grande Viterbese: presi Valagussa (Gubbio) e Strambelli (Matera). Il Pisa tratta Turchetta (Lecce, era alla Casertana). Bresciani (Livorno) si accasa al Ravenna. Il Siena ingaggia Arrigoni (Lucchese), riprende Romagnoli (Rimini) e blocca Marotta, richiesto dal Catania. La Carrarese prende Mobilio (Lavagnese). Masetti (Sassuolo) firma con il Pontedera. Tris della Samb: Panaioli (Perugia), Sala (Ternana) e Biondi (Rieti). Bergamelli (Pro Vercelli) è nel mirino della Ternana. Mastrilli (Spal) al Teramo. Scatenato il neopromosso Rieti del neo d.s. Torma: fatta per Costa (Inter), Janse (ex Ternana), Gigli (Fiorentina), Palma (Napoli), Tommasone (Paganese) e Paparelli (Sangimignano).



SUD - Preso Silvestri (Trapani), il Catania punta Ciancio (Lecce) e anche Calapai (Carpi) per completare il restyling sulle fasce. La Casertana è in pressing per Ripa (Catania). Paolucci (Teramo), Berardi (Torino, era alla Juve Stabia) e Pierfederici (Romagna Centro) verso Monopoli. La Vibonese tratta Camilleri (Sicula).