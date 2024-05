Vicenza-Taranto: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Quella del, nella partita di ritorno del primo turno della fase nazionale deiin casa del, assume i contorni dell'impresa. Pugliesi chiamati a ribaltare lo 0-1 incassato allo 'Iacovone' battendo i biancorossi (testa di serie) con almeno due gol di scarto, mentre invece al 'Menti' i veneti potranno qualificarsi al secondo turno sia pareggiando che perdendo con una rete di differenza. Niente supplementari, si deciderà tutto al 90'.Vicenza-Taranto andrà in onda in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in sul satellite su Sky Sport (canale 253), mentre in streaming sarà disponibile su RaiPlay, NOW e Sky Go.Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Tronchin, Ronaldo, Costa; Della Morte; Ferrari, Greco.

Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici; Valietti, Zonta, Calvano, Ferrara; Kanoutè, Fabbro, Bifulco.