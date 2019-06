Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Vicenza - club di Serie C guidato da Renzo Rosso - ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. E' Domenico Di Carlo, reduce dalla retrocessione con il Chievo, già allenatore dei biancorossi in passato. Di seguito, la nota ufficiale del club veneto: "La società LR Vicenza comunica che in data odierna Domenico Di Carlo ha sottoscritto un accordo che lo legherà al club sino al 30 giugno 2022. [...]. Il nuovo mister biancorosso verrà presentato alla stampa e ai tifosi nella serata di martedì 4 giugno, presso lo stadio Menti. Nell’occasione verranno inoltre svelate le divise gara LR Vicenza/Lotto Sport per la stagione 2019/2020. Bentornato a casa Mimmo!".