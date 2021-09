La Società LR Vicenza comunica che in data odierna si è interrotto il rapporto con Domenico Di Carlo, quale Allenatore Responsabile della Prima Squadra.



Il comunicato: https://t.co/ut2ARbgGL1 pic.twitter.com/zN5mCiVubH — L.R. Vicenza (@LRVicenza) September 22, 2021

"La Società LR Vicenza comunica che in data odierna si è interrotto il rapporto con Domenico Di Carlo, quale Allenatore Responsabile della Prima Squadra.Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l’Allenatore in seconda Claudio Valigi, il Preparatore Atletico Lorenzo Riela e il Collaboratore Tecnico-Match Analyst Martino Sofia.La Società desidera ringraziare mister Di Carlo e lo staff per aver guidato la squadra alla promozione in Serie B, per l’impegno, la passione e l’attaccamento ai colori biancorossi.Di Carlo è e sarà per sempre una bandiera di questo Club, per quanto dimostrato dapprima come giocatore sul campo e poi come allenatore in questi due anni".- Ufficiale anche l'arrivo dicome successore: "​La società LR Vicenza comunica che Cristian Brocchi ha sottoscritto un accordo annuale con il club biancorosso, come Allenatore Responsabile della Prima Squadra.Brocchi, classe 1976, nella carriera da giocatore ha vinto uno Scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e in campo internazionale con il Milan: due Champions League, due Supercoppe Europee e una Coppa del Mondo per Club.Ha iniziato la carriera come allenatore nel settore giovanile del Milan, per poi guidare la Primavera e la Prima Squadra rossonera nel 2016. Nella stagione successiva ha guidato il Brescia in Serie B, mentre nel 2017/2018 è approdato come vice di Fabio Capello, al Jiangsu Suning.Nell’ottobre 2018 è stato nominato allenatore del Monza, società con la quale ha conquistato una promozione in Serie B e un terzo posto nel campionato cadetto con l’accesso alla semifinale playoff, nella scorsa stagione.Brocchi sarà supportato dall’Allenatore in Seconda Alessandro Lazzarini, dal Tattico e Metodologo Stefano Baldini, dal Match Analyst Davide Farina, dal Preparatore Atletico Piero Lietti e dal Preparatore Atletico-Recupero Infortunati Ivan Robustelli.Il nuovo allenatore biancorosso verrà presentato alla stampa oggi, mercoledì 22 settembre alle ore 15.00, allo stadio “Romeo Menti” in Casa Vicenza".