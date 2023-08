Il Vicenza ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Vladimir Golemic. Il difensore ex Crotone si lega al club fino al 2025. Questo il comunicato ufficiale:



“La società LR Vicenza comunica che è stato sottoscritto un accordo con il calciatore Vladimir Golemić, sino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per un’ulteriore stagione.



Golemić, difensore classe 1991, nelle ultime 5 stagioni ha vestito la maglia del Crotone, di cui è stato capitano, registrando in totale 137 presenze tra Serie A, B e C, oltre a 10 reti siglate e 5 assist forniti.



In carriera ha vestito anche le maglie di PAS Lamia nella Super League 1, di Chiasso nella Super League svizzera e Lugano con cui ha registrato anche 6 presenze in Europa League, del FK Mladost Lucani nella SuperLiga serba.



Benvenuto Vladimir!”