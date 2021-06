Davide Lanzafame, attaccante del Vicenza, resta in biancorosso per un'altra stagione: "La società LR Vicenza comunica di aver perfezionato il prolungamento di contratto con il calciatore Davide Lanzafame, sino al 30 giugno 2022, con opzione di rinnovo.



Lanzafame, attaccante classe ’87, è arrivato in biancorosso lo scorso primo febbraio, collezionando 12 presenze, scandite da buone prestazioni e siglando 2 reti con 2 assist".