Il Vicenza ha chiuso l'arrivo dall'Atalanta di Da Riva. Questo il comunicato: "La società LR Vicenza comunica di avere acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive di Jacopo Da Riva. Da Riva, centrocampista classe 2000, aggregato alla prima squadra nerazzurra nello scorso campionato ha esordito in Serie A contro l’Inter ed è sceso in campo in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Negli ultimi due anni nella Primavera orobica ha conquistato due campionati Primavera e una Supercoppa".