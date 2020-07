Jari Vandeputte in biancorosso fino al



Nella sua prima stagione in biancorosso ha collezionato 25 presenze condite da 2 reti e si è distinto con 10 assist per i propri compagni



Il comunicato ufficiale https://t.co/Fa0RSS2d7s#forzavicenza #forzalane pic.twitter.com/fJva9w9b0d