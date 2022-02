Cristian Brocchi sempre più bilico a Vicenza e sarà decisiva la sfida di domani a Pisa. Con 12 punti in 22 gare per l'allenatore ex Milan è arrivato il momento dell'ultima chiamata. Stando a quanto riporta biancorossi.net, la dirigenza veneta avrebbe già avviato contatti con Davide Dionigi. L'ex attaccante di Napoli e Reggina dovrà, in caso di ribaltone in panchina, rescindere il contratto in essere con il Brescia.