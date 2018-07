Daniel Angelici, vicepresidente della Federcalcio argentina ha dichiarato a TyC Sports che sarà presa una decisione entro la fine del mese sul futuro del ct Jorge Sampaoli: "Sono stato io a spingere per il suo ingaggio, ma ho visto come sono andate le cose e alcune non mi sono piaciute. Oggi non gli riproporrei un contratto per 5 anni. Esiste comunque una possibilità che rinunci all'incarico, lui stesso ha fatto presente che se la federazione deciderà di non contare più su di lui, non porrà ostacoli economici".