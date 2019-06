Neymar può davvero tornare al Barcellona. A eliminare qualsiasi dubbio sulla veridicità sulla voce che circola con sempre maggiore insistenza in Spagna e in Francia sono le parole rilasciate in mattinata da Jordi Cardoner, vicepresidente del club catalano. “Neymar vuole tornare al Barcellona, ma è un tema di cui non abbiamo ancora discusso in Giunta Direttiva. Sento e leggo molte cose, ma la verità è che nessuno di noi lo ha contattato. Sono tanti i calciatori che vorrebbero vestire la nostra maglia”. Un'ammissione in piena regola dopo le indiscrezioni dei media francesi su un Neymar disposto a tutto pur di lasciare il Paris Saint Germain dopo appena due stagioni e fare ritorno al Barcellona.



IL SACRIFICIO - Cardoner ha poi aggiunto: “Comprendo perfettamente che voglia tornare, ma dovremmo rivedere le modalità con le quali se n'è andato e cambiare quel tipo di scenario”. Un giro di parole per ribadire quanto da Barcellona non siano disposti a versare nelle tasche nel brasiliano i 36 milioni di euro che percepisce attualmente in Francia, ma che dovrà essere il giocatore a fare un passo concreto verso i blaugrana e accettare lo stesso ingaggio che guadagnava prima del suo addio nell'estate 2017. Una data chiave in questa trattativa, che dovrebbe includere il trasferimento a Parigi di Coutinho, può essere il prossimo 8 luglio, quando il PSG tornerà al lavoro per preparare la prossima stagione. Non si esclude che, qualora la vicenda fosse risolta entro quella scadenza, il giocatore possa andare al muro contro muro non presentandosi in ritiro, nel tentativo di forzare la situazione.





