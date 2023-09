Fedele Usai, vice presidente del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A:



“Mi lega a Ranieri un rapporto di sincera amicizia, per cui faccio fatica a parlare di lui. Di certo posso dire che non ho mai visto un gruppo così unito come il suo Cagliari. Lo scorso anno quando abbiamo iniziato i playoff ero davvero convinto della promozione, nonostante dovessimo affrontare squadre forti e allenate da tecnici di valore: Venezia, Parma e appunto Bari, sono compagini che meritano la A. Ma vedevo uno spogliatoio granitico, che aveva trovato nel mister il suo condottiero, la guida ideale: la squadra era davvero convinta di quello che faceva in campo e così ha saputo reagire anche alle inevitabili difficoltà. Contro il Parma, per esempio, è stata una partita emblema: a fine primo tempo il Cagliari era sotto di due gol. La squadra - aiutata dal nostro pubblico, che ha dato la sua spinta incessante e pazzesca - l’ha ribaltata nella ripresa: credo che quei 25 minuti resteranno per sempre nella memoria dei tifosi rossoblù”.